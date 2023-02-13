تشاووش أوغلو: واشنطن لم ترسل حاملة طائرات إلى مرسين للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة لم ترسل ولم تطلب قبول حاملة طائرات في المياه الداخلية التركية للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال.

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ونقلت صحيفة "Yeni Şafak" عن تشاووش أوغلو قوله، اليوم الاثنين: "تبحر السفن الحربية باستمرار في شرق البحر المتوسط. لا يمكننا تحديد السفن التي يمكنها أن تبحر في المياه الدولية، لكننا نحن أنفسنا نقرر من يمكنه الوصول إلى مياهنا. لم يكن هناك مثل هذا الطلب من الجانب الأمريكي وحتى لو جاء فلن نسمح به. لا توجد حاجة (لوصول حاملة طائرات)".

وأضاف: "لا داعي لقبول سفينة حربية. عرضت بعض البلدان بما في ذلك اليونان إرسال سفن سياحية إلى المنطقة لكي يكون بإمكان الأشخاص الذين فقدوا منازلهم العيش فيها حتى يونيو القادم".

وأوضحت الصحيفة أن تصريح تشاووش أوغلو جاء تعليقا على إعلان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الذي زعم في الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات "USS George HW Bush" إلى تركيا، وقال أنه كان من المفترض أن تصل حاملة الطائرات إلى ميناء مدينة مرسين.

وتدل المعطيات الأخيرة على أن الزلزال القوي الذي وقع في جنوب شرق تركيا في 6 فبراير الجاري أسفر عن مقتل 31643 شخصا وإصابة 80278. كما أدى إلى تدمير 6444 منزلا. ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ في المناطق التركية المتضررة مستمرة حتى الآن.

المصدر: تاس