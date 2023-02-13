وزير الخارجية النمساوي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "طردت الأوروبيين من الجنة"

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبيرغ، بأن بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، يعتبر بمثابة " طرد الأوروبيين من الجنة".

وأوضح شالينبيرغ، أنه من غير الممكن تقييم جميع عواقب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولكن المؤكد أنها أدت إلى تعزيز الوحدة الأوروبية، والشراكات التجارية بين دول المحيط الأطلسي.

وأضاف شالينبيرغ لصحيفة The Washington Post، أنه يقتبس أحيانا من عالم السياسة الأمريكي روبرت كاغان، الذي قال قبل 20 عاما، "إن الأوروبيين يعيشون في الجنة، مقارنة بالدول الأخرى، التي تعاني من ويلات الصراعات على السلطة".

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وأشار شالينبيرغ، إلى أن الأوروبيين طردوا من الجنة التي تحدث عنها كاغان، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونوه، بأن النمسا وألمانيا ودولا أخرى دفعت ثمنا باهظا، لتضرر استثماراتهم الضخمة في روسيا، وبيلاروس، وأوكرانيا.

المصدر: تاس