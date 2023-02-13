سابع مرة في التاريخ.. لحظات مثيرة لاختراق نيزك بطول متر غلاف الأرض (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اختراق النيزك "Sar2667" الغلاف الجوي للأرض.

وتم رصد النيزك عبر الأجزاء الجنوبية من إنجلترا وويلز في بريطانيا، وكانت هناك مشاهد في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال عالم الفيزياء الأمريكي والمتخصص في الانفجارات الهوائية مارك بوسلوغ، من مختبر لوس ألاموس الوطني، إن "الانفجارات الجوية بهذا الحجم تحدث عدة مرات في السنة، إلا أنه نادرا ما يتم اكتشافها مسبقا".

ويعتقد أن هذه المرة السابعة في التاريخ التي يتم اكتشاف النيزك قبل سقوطه. وأضاف العالم الأمريكي أن هذه المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها هذا الحدث "فوق منطقة مأهولة بالسكان مع تحذير كاف للحصول على البيانات".

وقبل الاصطدام، حذر أحد الخبراء من أنه في حالة وجود أحجار نيزكية، فمن المحتمل أن تسقط بالقرب من رويفيل في فرنسا، بعد مرور عدة دقائق من مرور الكرة النارية في سماء المنطقة.

والتقط الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذه اللحظة الرائعة على الكاميرا، وشاركوا الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

🇫🇷 France, Le havre.

Passage de #Sar2667 au dessus du Havre, prise de vue proche du Stade océane du HAC.

(📸@tymlaly76700) pic.twitter.com/dXN6mDmfLr — iustitia (@iustiti35530172) February 13, 2023

وتأتي اللقطات المذهلة بعد شهر واحد فقط من التقاط رجل فيديو لنيزك يحلق في السماء بضواحي كارديف في حوالي الساعة 8 مساء في 9 يناير في "Taffs Well".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه من المتوقع أن يضرب نيزك صغير يبلغ طوله مترا واحدا تقريبا الغلاف الجوي للأرض فوق شمال فرنسا.

WOW!! The Basilica of Sacré Coeur de Montmartre webcam in Paris just captured the meteor #Sar2667. pic.twitter.com/UKsqd9UPCV — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 13, 2023

وأوضحت منظمة النيزك الدولية أن النيزك، الذي أطلق عليه اسم "Sar2667"، سيدخل الغلاف الجوي فوق روان، فرنسا، ويجب أن يكون مرئيا في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا وجنوب إنجلترا.

وتضرب النيازك الصغيرة الأرض كل أسبوعين تقريبا، ولكنها لا تشكل خطرا كبيرا على الكوكب.

ويعرف علماء الفلك حاليا أكثر من 1.1 مليون كويكب، حوالي 30.600 منها مصنفة ككويكبات قريبة من الأرض، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتعمل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتها الدفاعية الكوكبية في حال وصول كويكب مدمر للأرض إلى مسار مثير للمخاوف.

A 1-meter meteoroid (small #asteroid) has been detected and is expected to *safely* strike Earth's atmosphere over northern France between 3:50-4:03 CET.



In the area? Look out for a #ShootingStar!☄️#Fireball#Sar2667https://t.co/ul0tAMmXBK — ESA Operations (@esaoperations) February 12, 2023

المصدر: RT+ فوكس نيوز