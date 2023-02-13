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تركيا: إنقاذ طفل بعد 158 ساعة قضاها تحت الأنقاض

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تركيا: إنقاذ طفل بعد 158 ساعة قضاها تحت الأنقاض
AP
تركيا
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أفاد المكتب الصحفي للجنة طوارئ طاجيكستان بأن رجالها انتشلوا طفلا يبلغ من العمر 3 أعوام من تحت الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش التركية، وذلك بعد 158 ساعة على وقوع الزلزال.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "بعد أعمال البحث والإنقاذ التي استمرت ساعات طويلة في حي أونيكيسوبات بمدينة قهرمان مرعش باستخدام المعدات الخاصة للبحث عن الناس تحت الأنقاض، تمكن رجال الإنقاذ من طاجيكستان من العثور على طفل يبلغ من العمر 3 أعوام اسمه يافوز وانتشاله. وقضى الطفل 158 ساعة تحت الأنقاض".

وأوضح البيان أن "رجال الإنقاذ أوقفوا تشغيل المعدات حتى لا تخيف الطفل وزحفوا إليه".

وذكر المكتب أن رجال الإنقاذ من طاجيكستان قاموا في 11 فبراير الجاري بانتشال رجل ورضيع بالغ من العمر 6 أشهر من تحت الأنقاض، وذلك بعد أن أمضيا هناك 6 أيام في انتظار المساعدة. وتابع أن عمال لجنة الطوارئ الطاجيكستانية قاموا أثناء عملهم في تركيا بانتشال 78 جثة من تحت الأنقاض.

المصدر: تاس

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع