موسكو: تنحّي ستولتنبرغ بات ملحّا للغاية

عبّر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، عن ضرورة تنحّي أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، مؤكدا أن أفعاله ستظل عالقة في الذاكرة لأمد طويل.

وكتب كاراسين على "تيلغرام": "تنحي الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ صار ضرورة ملحة، حيث فعل كل ما بوسعه، وسيبقى في الذاكرة لفترة طويلة".

يشار إلى أن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلت في وقت سابق عن المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونجيسكو، أن ستولتنبرغ، الذي تنتهي ولايته في 30 سبتمبر 2023، لا ينوي التمديد لولاية جديدة.

المصدر: نوفوستي