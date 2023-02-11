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عشرات الآلاف من الإسرائيليين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة

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عشرات الآلاف من الإسرائيليين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة
AP
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تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في شوارع مدن إسرائيلية عدة احتجاجا على خطط حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

ويقول منتقدون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتشددة الجديدة ستضعف المحكمة العليا وتحد من الرقابة القضائية، وتعطي مزيدا من الصلاحيات للسياسيين. ويقول المتظاهرون إن ذلك من شأنه تقويض الديمقراطية.

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الخلاف حول سلطة المحاكم آخذ في التعمق حيث تستعد الحكومة لتقديم بعض التشريعات في البرلمان يوم الإثنين وسط دعوات إلى إضرابات جزئية من قبل الشركات والمنظمات المهنية.

واصل المتظاهرون تنظيم المسيرات الكبيرة للأسبوع السادس. وكان التجمع الرئيسي في وسط مدينة تل أبيب وكان هناك العديد من التجمعات الصغيرة في مدن أخرى.

المصدر: "أ ب"

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