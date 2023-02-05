نتنياهو يتهم المعارضة الإسرائيلية بالتحريض على قتله

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المعارضة الإسرائيلية بالتحريض ضده، وضد عائلته، ووزراء آخرين في الحكومة.

وأوضح نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، أن تحريضات المعارضة الإسرائيلية، اتخذت منحنا خطيرا، مشيرا إلى أن المظاهرات التي نظمتها المعارضة أمس الجمعة، كانت تنادي باغتياله.

وفي الـ 22 من يناير، تقدم حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بدعوى قضائية، ضد متظاهرة يسارية، بتهمة التحريض على اغتيال نتنياهو، وتشبيهه بهتلر.

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يشار إلى أن المظاهرات التي تقودها المعارضة الإسرائيلية، لم تتوقف في مختلف المدن، منذ تولى نتنياهو منصب رئاسة الوزراء.

وقد ارتفعت وتيرة غضب المعارضة، عقب إعلان نتنياهو، عن حزمة الإصلاحات القانونية، والقضائية التي تهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

وجاءت حملة التعديلات التي يعتزم نتنياهو فرضها، عقب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، بإقالة وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه في الـ 18 من يناير، لإدانته بعدد من القضايا الجنائية، والتهرب الضريبي.

المصدر: RT