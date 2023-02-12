اعترف القائد السابق لكتيبة "آزوف" النازية، مكسيم زورين، أن القوات الأوكرانية تخسر في مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك "أفضل" مقاتليها.

وقال زورين: "التركيز ومعظم قوات العدو الآن انتقلت مباشرة إلى المدينة. إنهم يحاولون التحرك عبر الأراضي الخاصة والمناطق الصناعية. هناك معارك شديدة للغاية تدور للسيطرة على كل منزل، على كل متر. ومشكلتنا الكبرى هي أن الوحدات الأكثر تجهيزا في جيشنا تخسر الآن أفضل مقاتليها".

وأكد أن الدبابات والطائرات لن تكون قادرة على تعويض القوات الأوكرانية عن خسارة هؤلاء الجنود الذين يموتون الآن في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن العمليات العسكرية تسير بنجاح في مدينتي أوغليدار وأرتموفسك في جمهورية دوينتسك.

المصدر: نوفوستي