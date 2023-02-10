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مستشار حاكم دونيتسك: القوات المسلحة الروسية تسيطر على الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك

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مستشار حاكم دونيتسك: القوات المسلحة الروسية تسيطر على الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات المسلحة الروسية ستحكم الطوق على القوات المسلحة الأوكرانية قريبا.

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جاء ذلك ضمن تصريحات كيماكوف لوكالة "تاس"، حيث قال إن جميع الطرق بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت) تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وتابع: "لقد تم الإعلان بالفعل عن تحرير كراسنايا غورا، ما يعني أننا نقوم بالفعل بقصف جميع الطرق من هذه التلال. ومن الواضح أنه توجد طرق أخرى بخلاف الطرق الرئيسية، حيث يمكنك التحرك على طول أحزمة الغابات، وعلى طول الطرق الترابية، أي أنه لا زالت هناك طرق للإمدادات والتعزيزات والذخيرة، لكن جميع الطرق الآن تخضع لسيطرة نيران القوات المسلحة الروسية".

ويرى كيماكوف أن التشكيلات الأوكرانية ستقع في بيئة العمليات قريبا، وسيكون مصيرهم تسليم مدينة أرتيوموفسك.

وكان القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد قال في وقت سابق إن القتال بدأ بالفعل في ضواحي أرتيوموفسك، كما ذكرت "بلومبرغ" يوم الخميس، نقلا عن ممثلين للولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاتحاد الأوروبي، أن الدول الغربية تنصح كييف بمحاولة كسب الوقت، وتجميع قواتها في انتظار وصول دبابات "ليوبارد" الموعودة، من أجل شن الهجوم في الربيع، والتضحية بأرتيوموفسك في المرحلة الحالية.

المصدر: تاس

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