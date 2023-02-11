وارسو: تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" سيكون قرارا صعبا

صرح الرئيس البولندي أندجيه دودا، بأن تزويد بلاده أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" سيكون "قرارا صعبا"، وأن الخطوات من هذا القبيل تتطلب إجماع "الناتو" الذي لم يبتّ في هذا الأمر بعد.

وقال دودا في حديث لقناة "بي بي سي" البريطانية، إن تقديم الطائرات سيكون "مشكلة كبيرة" لأن عدد مقاتلات "إف 16" لدى القوات البولندية أقل من 50 طائرة.

وأضاف: "لا نمتلك ما يكفي... وسنحتاج إلى المزيد منها".

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وأشار كذلك إلى أن الطائرات المقاتلة مثل "إف 16" بحاجة جدية إلى الصيانة، ولذلك "لن يكون كافيا إرسال عدة طائرات منها فقط".

وأكد دودا أن اتخاذ أي قرار بشأن تقديم الطائرات المقاتلة يجب أن يكون "قرارا مشتركا" لحلف الناتو، وليس قرارا تتخذه دولة على حدة.

يذكر أن تقديم الطائرات كان أحد المواضيع الرئيسية التي تحدث عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال جولته الأوروبية الأخيرة، لكن الدول الغربية لم تعلن عن استعدادها لتقديم الطائرات لأوكرانيا في وقت قريب.

المصدر: "بي بي سي"