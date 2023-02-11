تركيا.. عدسة RT توثق لحظة انتشال طفلة أمضت 6 أيام ونصف تحت الأنقاض (فيديو)

وثقت عدسة RT يوم السبت لحظة إنقاذ طفلة أمضت 6 أيام ونصف تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

كما تمكنت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 133 ساعة على كارثة الزلزال بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

كما نجح فريق إغاثي من قرغيزستان في إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 135 ساعة على الزلزال المدمر.

وقالت وزارة الطوارئ القرغيزية في بيان نشرته السبت، إن فريقا تابعا لها أخرج شابة (22 عاما) من الأنقاض.

وقالت السلطات التركية إن عدد القتلى بالزلزال في تركيا وصل الآن إلى 24 ألف و617 ضحية، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومع دخول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يومه السادس، تتراجع الآمال في العثور على ناجين، بيد أن فرق الإنقاذ وفي سباق مع الزمن تواصل عملها.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: RT