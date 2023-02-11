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احتجاجات في مدينة سان ريمو ضد تورط إيطاليا في الأزمة الأوكرانية

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احتجاجات في مدينة سان ريمو ضد تورط إيطاليا في الأزمة الأوكرانية
Globallookpress Johannes Neudecker
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وصل أكثر من ألف شخص اليوم السبت إلى ساحل مدينة سان ريمو الإيطالية لتنظيم مظاهرة مناهضة للدعم العسكري لأوكرانيا، وتسييس مهرجان سان ريمو.

وتم الإعلان عن الاحتجاج بعد تقارير عن بث كلمة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الليلة الأخيرة من مهرجان الأغنية الإيطالية.

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وانضمت مجموعات متنوعة من المنظمات إلى الاحتجاجات، من مناصري روسيا وسياساتها في أوكرانيا، والحركات النسائية.

وقال جوليانو كاستيلينو، ممثل منظمة "إيطاليا الحرة" السياسية، إن نشطاء المنظمة "يعارضون الناتو والإمبريالية الأمريكية" وسيعبّرون عن ذلك في سان ريمو.

المصدر: نوفوستي

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