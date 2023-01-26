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وزير إيطالي ينتقد عرض رسالة فيديو لزيلينسكي في مهرجان الأغنية الإيطالية

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وزير إيطالي ينتقد عرض رسالة فيديو لزيلينسكي في مهرجان الأغنية الإيطالية
Globallookpress
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انتقد وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، رسالة الفيديو التي بعثها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي إلى مهرجان الأغنية الإيطالية في مدينة سان ريمو.

وقال سالفيني ردا على سؤال حول عرض رسالة فيديو لزيلينكسي في اليوم الأخير من المهرجان: "لا أعرف كيف يغني. ولكن لدي تفضيلات أخرى".

وأعرب عن أمله في أن يبقى المهرجان مجرد احتفال موسيقي، وأن تنتهي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي

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