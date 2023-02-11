نحو مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح التقاعد بفرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية بأن ما لا يقل عن 963 ألف شخص شاركوا يوم السبت في مظاهرات الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في المدن الفرنسية.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن وزارة الداخلية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس بلغ 93 ألف شخص، ما أصبح الرقم القياسي الجديد منذ انطلاق موجة التظاهرات.

وشارك في مسيرات المتظاهرين في باريس ممثلو النقابات، وكذلك نشطاء فوضويون، هاجموا قاموا بأعمال شغب، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

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وشملت المظاهرات أكثر من 240 مدينة فرنسية، بما فيها مرسيليا وليون وتولوز.

وفي مدينة رين بشمال فرنسا، استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عدة مرات لتفريق المحتجين، ثم استخدمت خراطيم المياه.

وفي عموم البلاد تم نشر حوالي 10 آلاف من عناصر الشرطة وقوات الدرك، نحو 4.5 ألف منهم في العاصمة باريس.

وكانت موجة التظاهرات ضد إصلاح التقاعد الذي يخطط له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي شهدتها فرنسا السبت، الرابعة من نوعها.

وأعلنت النقابات أنها تخطط للمزيد من المظاهرات في 16 فبراير الجاري و7 مارس المقبل. كما ستجري مظاهرة أخرى في 8 مارس في يوم المرأة العالمي.

المصدر: تاس