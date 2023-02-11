خبير: تراجع بربوك عن تصريحها حول الحرب مع روسيا دليل على ضعف أهليتها لشغل منصبها

أكد الباحث في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر كامكين، أن إقرار بربوك بخطأ تصريحها حول أن الغرب في حالة حرب مع روسيا جاء متأخرا، ودليل على ضعف أهليتها لشغل منصبها.

وأشار كامكين في مقابلة مع RT، إلى أن الوزيرة أنالينا بربوك أقرّت بأن تصريحاتها حول "الحرب بين روسيا والغرب" كانت تصريحات "خاطئة".

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وأضاف: "يجب أن أقول إنه مضى الكثير من الوقت. لقد استغرق معها الأمر حوالي الأسبوعين".

وتابع: "تصريح وزيرة خارجية أهم دولة في الاتحاد الأوروبي قمة في عدم الاحتراف والتهكم السياسي".

وقال: "هذا الاعتراف جاء متأخرا للغاية ويدل على ضعف أهليتها لشغل منصبها، لكن ذلك يتماشى مع الاتجاه العام لتدهور الفكر السياسي الأوروبي ومؤسسات صنع القرار الأوروبية".

المصدر: RT