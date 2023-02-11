زاخاروفا: اعتراف بربوك بالخطأ بيان مهم للغاية!

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إقرار وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بربوك بخطأ قولها إن الغرب بحالة حرب مع روسيا بأنه "بيان مهم جدا"، وطالبتها بعدم التأجيج.

وأقرت بربوك بأنها كانت مخطئة عندما قالت إن الغرب في حالة حرب مع روسيا، وأضافت: هناك مثل يقول "من لا يعيشون لا يخطئون".

وكتبت زاخاروفا على "تليغرام": "هذا بيان مهم للغاية! أنا لا أمزح".

وأضافت زاخاروفا: "أود لفت انتباه السيدة أنالينا.. إذا كنت تعتقدين أن كل شخص لديه الحق في ارتكاب الأخطاء، لأن هذا جزء من الطبيعة البشرية، فتوقفي عن تصعيد الأزمة إذن، أزمة تتسبب بمقتل الكثيرين بأسلحة غربية".

وتابعت: "على مدى ثماني سنوات ظل نظام زيلينسكي المدعوم من ألمانيا يقتل الأبرياء في دونباس. ولوقف نزيف الدماء ومنع تصاعد الأوضاع لدرجة نشوب حرب عالمية جديدة، أطلقت روسيا العملية العسكرية، وهنا بدأ مجرمو الناتو بصب الزيت على النار، وأحالوا المواجهة إلى مذبحة واسعة النطاق".

وختمت بالقول: "إن كنت صادقة باعترافك بالخطأ، سوف تفهمين ما أقوله. أما إذا كنتي تمارسين النفاق، فأنت في هذه المرة سترتكبين خطأ لا يمكن تصحيحه".

المصدر: RT