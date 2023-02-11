استسلام 13 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك

أعلن الجيش الروسي استسلام 13 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني روسي إن بين الذين أعلنوا استسلامهم عسكريون من وحدات الجيش الأوكراني المتمركزة في أوغليدار وفوديان وأفدييفكا، في جمهورية دونيتسك.

وأوضح المصدر أن "معظمهم تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية من مناطق أوكرانيا الوسطى والغربية، وبينهم متطوعون في الخدمة".

وقال الأسير أندريه كوفال: "لقد جعلونا أكباش فداء، القادة لم يوفروا لنا تغطية، ولم يقدموا لنا أي شكل من أشكال الدعم، على الرغم من مطالبتنا بذلك عبر وسائل الاتصال".

المصدر: تاس