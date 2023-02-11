 
مباشر

قديروف يرد على أغنية فنان كوميدي هارب لإسرائيل تخص روسيا بقصيدة ساخرة

أخبار العالم

قديروف يرد على أغنية فنان كوميدي هارب لإسرائيل تخص روسيا بقصيدة ساخرة
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqfj

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قصيدة وجهها للفنان الكوميدي سيميون سليباكوف، ردا على أغنيته الناقدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في نص القصيدة التي نشرها قديروف عبر "تلغرام": "لا تخف، لا تتوتر يا سيما، أنا في القوقاز، وأنت هناك في بلدك (إسرائيل)، اصرخ، واحرق في الحقول الغادرة، أتظنهم يحبون أمثالك في تل أبيب؟".

وجاء ذلك عقب نشر الممثل الروسي الكوميدي سيميون سليباكوف أغنية ساخرة جديدة، تهاجم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أشار عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزايف إلى ضرورة سحب الجنسية الروسية من سليباكوف وحظره في روسيا.

أما عضو مجلس الدوما قسطنطين دولغوف فقد اقترح حرمان سليباكوف من إقامته الحفلات الموسيقية في روسيا بسبب محاولاته لتشويه سمعة القوات الروسية.

يشار إلى أن سليباكوف غادر روسيا إلى إسرائيل في مارس 2022، وأصدر من هناك العديد من الأغاني الساخرة والناقدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: راديو سبوتنيك

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس