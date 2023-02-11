قديروف يرد على أغنية فنان كوميدي هارب لإسرائيل تخص روسيا بقصيدة ساخرة

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قصيدة وجهها للفنان الكوميدي سيميون سليباكوف، ردا على أغنيته الناقدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في نص القصيدة التي نشرها قديروف عبر "تلغرام": "لا تخف، لا تتوتر يا سيما، أنا في القوقاز، وأنت هناك في بلدك (إسرائيل)، اصرخ، واحرق في الحقول الغادرة، أتظنهم يحبون أمثالك في تل أبيب؟".

وجاء ذلك عقب نشر الممثل الروسي الكوميدي سيميون سليباكوف أغنية ساخرة جديدة، تهاجم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أشار عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزايف إلى ضرورة سحب الجنسية الروسية من سليباكوف وحظره في روسيا.

أما عضو مجلس الدوما قسطنطين دولغوف فقد اقترح حرمان سليباكوف من إقامته الحفلات الموسيقية في روسيا بسبب محاولاته لتشويه سمعة القوات الروسية.

يشار إلى أن سليباكوف غادر روسيا إلى إسرائيل في مارس 2022، وأصدر من هناك العديد من الأغاني الساخرة والناقدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: راديو سبوتنيك