أمير قطر يتبرع بـ50 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

ووصل حجم التبرعات في حملة "عون وسند" الإغاثية لمتضرري الزلزال في البلدين عبر البث المباشر في تلفزيون قطر، حتى الساعة 16:15 (ت.غ) إلى 66 مليون ريال قطري (نحو 18 مليون دولار).

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

سمو الأمير يتبرع بمبلغ وقدره 50 مليون ريال قطري لحملة #عون_و_سند .. شكرا تميم 🇶🇦🇶🇦

. pic.twitter.com/S0C5V7SICb — رنا حبيب 🇶🇦 (@Rana3347) February 10, 2023

سمو الأمير يتبرع بمبلغ 50 مليون ريال قطري لصالح حملة #عون_و_سند لإغاثة متضرري زلزال #تركيا و #سوريا#قناpic.twitter.com/WsCzmDiiiM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 10, 2023

المصدر: RT