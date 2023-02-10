إيران تعلن اعتقال عدد من منفذي هجوم المسيّرات في أصفهان

ألقت وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري القبض على متهمين رئيسيين بهجوم المسيّرات على المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية بأصفهان في يناير الماضي.

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وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارة الأمن الايرانية واستخبارات الحرس الثوري يوم الجمعة: "نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا، لكن ما هو مؤكد حتى الآن هو ضلوع عملاء الكيان الصهيوني المؤقت في هذا الهجوم الفاشل".

وأكدت وزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري إنه على الرغم من أن هذه العملية الفاشلة جاءت في أعقاب تلقي الكيان الغاصب لضربات مدمرة في داخل فلسطين، لكن وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري تؤكدان أن مجرد الاعتداء على إيران سيجابه بعقاب مضاعف يلقن المعتدين درسا وعبرة".

وأعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية عن تعرض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في أصفهان، لهجوم فاشل بأجسام طائرة صغيرة (مسيرّات) أصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.

وأكدت السلطات أن هذا الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا وأن أضرارا طفيفة لحقت بسقف المصنع والتي لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية