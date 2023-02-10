إقامة صلاة الغائب في دول عربية على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أدى آلاف المسلمين في عدة دول عربية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة آلاف المواطنين بين قتيل وجريح وخلف دمارا كبيرا.

وعمت صلوات الغائب في مساجد الإمارات والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان والكويت والبحرين وغيرها من الدول.

ففي الإمارات أدى المصلون بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد البلاد، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا، استجابة لدعوة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما أقيمت في مساجد سوريا عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا، ودعا أئمة وخطباء المساجد في أرجاء سوريا خلال خطب الجمعة إلى التكاتف والتعاون ومد يد المساعدة والعون للعائلات المتضررة من كارثة الزلزال وفق ما يمليه الواجب الديني والاجتماعي والإنساني.

مساجد #سورية تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال. pic.twitter.com/wL82oBY4LN — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) February 10, 2023

وفي فلسطين، أدى آلاف في مساجد الضفة الغربية، صلاة الغائب، كما أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وقام بالأمر ذاته آلاف المصلين في مساجد قطاع غزة.

اداء صلاة الغائب على شهداء #زلزال_سوريا_تركيا في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/VNOhT8Ch01 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 10, 2023

كما أدى أردنيون، بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الزلزال المدمر.

وفي لبنان، أدى اللبنانيون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في مساجد البلاد، وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، وجه بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.



وأكد دريان، في بيان، أن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء عن كل بلاد المسلمين والعالم.

#لبنان أقيمت في مساجد لبنان بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة صلاة الغائب على الشهداء الذين ماتوا في زلزال سوريا وتركيا

وكانت خطب الجمعة موعظة وعبرة عن الزلازل وتذكرة بالعودة إلى طاعة الله عزَّ وجلَّ

وجمعت التبرعات من المساجد لإيصالها إلى إخوتنا المتضررين في تركيا وسوريا pic.twitter.com/Ewwus8yRFN — صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) February 10, 2023

وفي العراق، أدى المصلون صلاة الغائب في مساجد البلاد على أرواح ضحايا الزلزال المدمر.

#لبنان أقيمت في مساجد لبنان بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة صلاة الغائب على الشهداء الذين ماتوا في زلزال سوريا وتركيا

وكانت خطب الجمعة موعظة وعبرة عن الزلازل وتذكرة بالعودة إلى طاعة الله عزَّ وجلَّ

وجمعت التبرعات من المساجد لإيصالها إلى إخوتنا المتضررين في تركيا وسوريا pic.twitter.com/Ewwus8yRFN — صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) February 10, 2023

كما أقيمت في البحرين صلاة الغائب على الضحايا.

المصدر: RT