إقامة صلاة الغائب في دول عربية على ضحايا زلزال تركيا وسوريا
أدى آلاف المسلمين في عدة دول عربية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة آلاف المواطنين بين قتيل وجريح وخلف دمارا كبيرا.
وعمت صلوات الغائب في مساجد الإمارات والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان والكويت والبحرين وغيرها من الدول.
ففي الإمارات أدى المصلون بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد البلاد، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا، استجابة لدعوة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
إقامة صلاة الغائب على ارواح ضحايا #زلزال_سوريا و #زلزال_تركيا في #الامارات#جسور_الخير من ارض الامارات الى #زلزال_تركيا_سوريا#زلزال_سوريا_تركياpic.twitter.com/VTBCIx8wOM— عبدالله العيدروس🇦🇪 (@alaidrooos) February 10, 2023
كما أقيمت في مساجد سوريا عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا، ودعا أئمة وخطباء المساجد في أرجاء سوريا خلال خطب الجمعة إلى التكاتف والتعاون ومد يد المساعدة والعون للعائلات المتضررة من كارثة الزلزال وفق ما يمليه الواجب الديني والاجتماعي والإنساني.
مساجد #سورية تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال. pic.twitter.com/wL82oBY4LN— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) February 10, 2023
وفي فلسطين، أدى آلاف في مساجد الضفة الغربية، صلاة الغائب، كما أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وقام بالأمر ذاته آلاف المصلين في مساجد قطاع غزة.
صلاة الغائب في #طرابلسhttps://t.co/PqGL2luYcz— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 10, 2023
اداء صلاة الغائب على شهداء #زلزال_سوريا_تركيا في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/VNOhT8Ch01— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 10, 2023
كما أدى أردنيون، بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الزلزال المدمر.
الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركياhttps://t.co/mRvLhAmOOM#عاجل#رؤيا_الاخباري#الأردن#زلزال_ترکیا_وسوريا— رؤيا (@RoyaTV) February 10, 2023
وفي لبنان، أدى اللبنانيون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في مساجد البلاد، وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، وجه بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.
وأكد دريان، في بيان، أن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء عن كل بلاد المسلمين والعالم.
#لبنان أقيمت في مساجد لبنان بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة صلاة الغائب على الشهداء الذين ماتوا في زلزال سوريا وتركيا— صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) February 10, 2023
وكانت خطب الجمعة موعظة وعبرة عن الزلازل وتذكرة بالعودة إلى طاعة الله عزَّ وجلَّ
وجمعت التبرعات من المساجد لإيصالها إلى إخوتنا المتضررين في تركيا وسوريا pic.twitter.com/Ewwus8yRFN
صلاة الغائب في #طرابلسhttps://t.co/PqGL2luYcz— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 10, 2023
وفي العراق، أدى المصلون صلاة الغائب في مساجد البلاد على أرواح ضحايا الزلزال المدمر.
#لبنان أقيمت في مساجد لبنان بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة صلاة الغائب على الشهداء الذين ماتوا في زلزال سوريا وتركيا— صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) February 10, 2023
وكانت خطب الجمعة موعظة وعبرة عن الزلازل وتذكرة بالعودة إلى طاعة الله عزَّ وجلَّ
وجمعت التبرعات من المساجد لإيصالها إلى إخوتنا المتضررين في تركيا وسوريا pic.twitter.com/Ewwus8yRFN
أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال #تركيا و #سوريا في جامع يحياوه بـ #كركوك.— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) February 10, 2023
ـــــــــــــــــ#العراق | #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou4Djxpic.twitter.com/ik5Ql3zgBc
كما أقيمت في البحرين صلاة الغائب على الضحايا.
#الإمارات و #البحرين تقيمان #صلاة_الغائب على #ضحايا_الزلزال الجمعةhttps://t.co/so87nQK3iY— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) February 9, 2023
| #الخليج_أونلاين#السعودية#زلزال_شرق_المتوسط#زلزال_سوريا_تركيا#زلزال#زلزال_تركيا#زلزال_سورياpic.twitter.com/9WAdIkxoTQ
المصدر: RT