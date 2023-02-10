بعد الزلزال.. "العمال الكردستاني" يقرر تعليق عملياته العسكرية في تركيا

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة وقف "عملياته" مؤقتا في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا الاثنين.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الزلزال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) جميل بايك ونشرته وكالة أنباء "فرات" المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقال بايك في بيانه: "لا زال الآلاف من مواطنينا تحت الأنقاض، يجب علينا إخراجهم في أسرع وقت، لأننا في فصل الشتاء.. على الجميع أن يسخر كافة إمكاناته من أجل ذلك".

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وتابع: "لا نريد أن نضيف الألم إلى الألم.. قمنا بتقييم الوضع من وجهة نظر إنسانية ووجدانية وأخلاقية، لذا ندعو جميع قوى العمليات العسكرية إلى وقف عملياتها العسكرية في تركيا ومدنها، كما قررنا بعدم تنفيذ أية عملية ما لم تهاجمنا الدولة التركية".

وأضاف: "قرارنا هذا سار حتى انتهاء آلام شعبنا وشفاء جروحه".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع التركية "العمال الكردستاني" بمهاجمة نقطة حدودية على الحدود مع سوريا، "مستغلا" الزلزال.

المصدر: وكالات