الدفاع التركية تتهم حزب العمال الكردستاني بمهاجمة نقطة حدودية بعد الزلزال

اتهمت وزارة الدفاع التركية، حزب العمال الكردستاني بمهاجمة نقطة حدودية على الحدود مع سوريا، مستغلة الزلزال المدمر.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "استغلت منظمة PKK / YPG الإرهابية ، المجردة من الإحساس بالإنسانية، الزلزال وشنت هجوما غادرا من قاذفة صواريخ متعددة الفوهات من تل رفعت إلى منطقة مسؤوليتنا في مركز أونشوبينار الحدودي. على الرغم من أن جنودنا لم يصابوا أو يتكبدوا خسائر، فقد تم تنفيذ ضربة انتقامية ضد أهداف إرهابية".

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، فجر أمس الاثنين، ليصبح الأقوى منذ عام 1939.

وبحسب آخر البيانات، أسفر الزلزال عن 3381 قتيلا و20436 جريحا.

المصدر: نوفوستي