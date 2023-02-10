القنصل العام لروسيا في تكساس يتحدث عن صعوبات العمل الدبلوماسي في الولايات المتحدة

تحدث القنصل العام لروسيا في هيوستن ألكسندر زاخاروف عن عدد من الصعوبات التي تواجه عمل القنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في حديث القنصل العام لوكالة "تاس" الروسية، حيث قال إن السلطات الأمريكية كانت قد طلبت، بدءا من 1 يوليو 2022، من موظفي القنصليات الروسية العامة في الولايات المتحدة إخطارها بجميع تحركات الدبلوماسيين قبل 4 أيام، وبعد الحصول على موافقة الخارجية الأمريكية يمكن السفر إلى مكان ما.

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وبناء عليه، وفقا للقنصل، يصبح الرحيل العاجل مستحيلا، حيث إنه من الضروري انتظار موافقة الجانب الأمريكي، ويتابع القنصل: "تبرز الحاجة إلى مثل هذه المغادرة في كثير من الأحيان، عندما يواجه بعض مواطنينا على الأراضي الأمريكية مشكلات طارئة، ما يخلق صعوبات إضافية في عملنا".

وتابع القنصل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح للدبلوماسيين الروس بالتواجد أثناء إطلاق مركبات فضائية على متنها رواد فضاء روس نحو المحطة الفضائية الدولية.

وأشار القنصل إلى أن دوائر الأعمال الأمريكية تؤكد على أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا مختلقة، بينما تكبد خسارة السوق الروسية الأعمال الأمريكية خسائر جسيمة، والشركات الأمريكية مستعدة للتعاون مع روسيا في جميع المجالات غير الخاضعة للعقوبات، حيث تحتل روسيا، على الرغم من العقوبات، المرتبة الثالثة بين شركاء لويزيانا التجاريين.

المصدر: تاس