أنطونوف: مزاعم واشنطن بأن روسيا ملاذ آمن لمجرمي الإنترنت "افتراءات كاذبة"

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن مزاعم السلطات الأمريكية بأن روسيا ملاذ آمن لمجرمي الإنترنت "كاذبة".

وأضاف أنطونوف: "مزاعم وزارة الخزانة الأمريكية بأن روسيا ملاذ آمن لمجرمي الإنترنت كاذبة وغير مسؤولة. كل هذا جزء من الحرب الهجينة التي تشن ضدنا".

وشدد أنطونوف على أن روسيا تعرضت العام الماضي لهجمات إلكترونية خارجية غير مسبوقة، وصدت نحو 50 ألف هجوم من هذا القبيل.

وتابع قائلا: "تم تنفيذ معظمها من أراضي الولايات المتحدة. يطرح سؤال هنا ربما تكون الولايات المتحدة هي ملاذ الجريمة الإلكترونية؟".

ولفت أنطونوف إلى أن العقوبات الجديدة، التي بررتها الولايات المتحدة بـ "مكافحة جرائم الإنترنت"، هي "مثال آخر على الاتهامات غير المبررة.. يتكون انطباع بأن وزارة الخزانة الأمريكية ليس لديها وظيفة أخرى سوى فرض عقوبات على الروس. ويتم ذلك بطريقة خرقاء، لا توجد حجج أو أدلة. على ما يبدو، يحاولون الظهور بمظهر محاربي الجرائم الإلكترونية أمام دافعي الضرائب الأمريكيين".

وقال أنطونوف "يمكن هزيمة الجريمة الرقمية معا إلا أن واشنطن جمدت الحوار عالي المستوى في هذا الملف .. نحن بالتأكيد لن نفرض أنفسنا".

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت سبعة أشخاص إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا بالتنسيق مع بريطانيا ضد أفراد بحجة أنهم مرتبطون بمجموعة قرصنة Trickbot ، التي حسب زعمهم تتخذ من روسيا مقرا لها.

المصدر: نوفوستي