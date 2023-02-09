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واشنطن تؤكد عدم تورطها بتفجير "السيل الشمالي"

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واشنطن تؤكد عدم تورطها بتفجير
Globallookpress The Swedish Coast Guard/Handout via Xinhua
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن نفي السلطات الأمريكية تورطها في تفجير "السيل الشمالي" يتمتع بالمصداقية، وأن "مزاعم تورط واشنطن في التفجير محض هراء".

وقال برايس عندما سئل عما إذا كان نفي الحكومة الأمريكية ينبغي الوثوق به: "اعتبر ذلك بشكل مطلق".

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ووصف التقرير الخاص بتورط الولايات المتحدة في الهجمات بأنه "محض هراء".

وحاول برايس مقاطعة الصحفي الذي سأله حول "السيل الشمالي" بالقول إنه "سيكون من الأفضل لو لم يتم تداول الدعاية في قاعة الصحافة".

ويأتي ذلك على خلفية تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الذي قال إن العسكريين الأمريكيين ألصقوا عبوات ناسفة بأنابيب "السيل الشمالي" أثناء المناورات العسكرية للناتو صيف 2022، وبعد 3 أشهر فجرها النرويجيون في مياههم.

وذكر هيرش أن "قرار التفجير تبنّاه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 أشهر من المناقشات السريّة في الفريق الأمني بواشنطن".

المصدر: نوفوستي

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