بوتين: روسيا ستعزّز نفسها من الداخل والخارج

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستعزز نفسها من الداخل والخارج بغض النظر عن أي شيء، وأشار إلى أن الغرب لو لم يكن يحسد روسيا لما اقترب منها.

وأضاف بوتين بعد تقديمه جوائز للعاملين في قطاع صناعة الطيران الروسي في الكرملين: "قال أحد الحاصلين على الجوائز إنهم سيحسدوننا.. هم الآن يحسدوننا، وإلا لما اقتربوا منا.. هذا كل ما في الأمر".

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وأضاف أن روسيا "ستقوي نفسها من الداخل والخارج" بما في ذلك بفضل جهود عمال الصناعة.

ولفت إلى كلمات أحد الحاصلين على الجوائز، الذي قال إنه ينحدر من عائلة طيارين وأن عائلته لديها وقت طيران إجمالي يقارب 100 عام.

وأكد الرئيس الروسي أن هذا إنجاز رائع، وقال: "أعتقد أن صناعة الطيران في روسيا يجب أن تحتفل أيضا بمثل هذه الأحداث".

المصدر: نوفوستي