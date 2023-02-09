بوتين يستذكر مثلا روسيّا شهيرا عن الذئاب في حديث عن عقوبات الغرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تتطاول في تعاملها مع الدول، وأنه يجب الرد على المتمادين عليها حسب المثل الروسي الذي يقول، إن "عشرة الذئاب تعلّم العواء".

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلين عن صناعة الطيران: "إذا تصرفوا معنا بهذه الطريقة الوقحة، فإن معاشرة الذئاب تعلم العواء".

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وأضاف أنه وجّه وزير النقل فيتالي سافيليف إلى ضرورة الاعتماد على القدرات الوطنية في صناعة الطائرات، وأن سافيليف استطاع إنقاذ هذه الصناعة الوطنية الروسية.

وتابع: "رغم ذلك، نحن لسنا وقحين مع أي جهة ومستعدون للدفع، لكن لا يمكننا ببساطة السماح بانهيار قطاع صناعة الطائرات" في روسيا.

ومددت الحكومة الروسية في وقت سابق إجراءات التشغيل للطائرات المستأجرة أو المستأجرة إيجارا تمويليا من الشركات الأجنبية لمدة عامين، حيث حجزت روسيا مئات الطائرات الأجنبية ورخصت لها الطيران على الخطوط الداخلية حصرا، ردا على العقوبات الغربية.

وسيسمح ذلك بالحفاظ على أسطول الطائرات المدنية في روسيا، ريثما تستكمل شركات الطيران الروسية تسلّم الطائرات اللازمة لها روسية الصنع.

المصدر: نوفوستي