باتروشيف: صناعة الطيران الروسية تتجاوز العقوبات وتحقق قفزة نوعية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن صناعة الطيران الروسية أمام تحقيق قفزة جديدة برغم تنوع العقوبات، ومن المزمع زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير خلال مدة قصيرة.

وقال باتروشيف، متحدثا في اجتماع حول إعداد كوادر لصناعة الطيران في ريبينسك: "في السنوات الأخيرة، كان هناك العديد من التغييرات الإيجابية في مجال صناعة الطيران الوطنية، مثل إطلاق مشاريع كبرى لصناعة وتحديث وسائل الطيران، وتطوير المؤسسات الصناعية تقنيا، وتحفيز عمليات إصدار شهادات للإنتاج، وزيادة الطلبات الحكومية على شراء السلاح".

وأشار باتروشيف: إلى أن قيود العقوبات وضعت أمام روسيا العديد من المهام الإضافية، وظهرت مشاكل في توريد المكونات والمواد والمعدات. لكنه أكد في الوقت نفسه أن أمام روسيا كل الفرص ليس فقط للتغلب على الصعوبات، وإنما لتحقيق قفزة جديدة على طريق التنمية في هذا القطاع.

وأشار باتروشيف إلى أن حكومة الاتحاد الروسي وافقت على برنامج شامل لتطوير صناعة النقل الجوي في البلاد حتى عام 2030، ومن المقرر بموجبه توريد أكثر من ألف طائرة لتلبية احتياجات الطيران المدني، وهذا يندرج في إطار خطة لزيادة حصة الطائرات الروسية الصنع من 35 إلى 81 من إجمالي الطائرات.

ريا نوفوستي