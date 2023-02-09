زلزال تركيا.. إنقاذ شاب و5 أطفال علقوا 3 أيام تحت الأنقاض في هطاي

أنقذت فرق الإغاثة شابا و5 أطفال بولاية هطاي التركية، أمضوا عشرات الساعات تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزال.

وقالت وكالة الأناضول إن الفرق أخرجت الخميس الطفلة نيدا (14 عاما) حية من بين أنقاض مبنى منهار بعد 80 ساعة من وقوع الزلزال في ولاية هطاي.

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وفي مدينة أنطاكيا أنقذت فرق البحث والإنقاذ الشاب داود جرجي (18 عاما) حيا بعد 69 ساعة من وقوع الزلزال حيث رد من بين ركام مبنى مهدم على نداء فرق الإنقاذ "هل تسمعون صوتي؟".

وفي ولاية هطاي أيضا، أخرجت فرق الإنقاذ الطفل علي بتال (15 عاما) من بين أنقاض مبنى مهدم بعد 81 ساعة من وقوع الزلزال، حيث رصدت الفرق مكانه بعد العثور على شخص حي بين الأنقاض.

وأنقذت فرق البحث ثلاثة أطفال أشقاء (5 و12 و16 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 72 ساعة من وقوع الزلزال.

وجرى تسليم الشاب والأطفال إلى فرق الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام تركية