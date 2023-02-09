لحظات مؤثرة لمنقذ جزائري يحمل طفلا تركيّا: "أيا وليدي، أيا عمري.. أعطيني يدك" (فيديو)

نشرت "الحماية المدنية الجزائرية" شريط فيديو يظهر لحظة دخول أحد أعوان فريق الإنقاذ الجزائري تحت الأنقاض في تركيا، لإخراج طفل عالق هناك.

وبعد انتشال الطفل التركي، أجهش عامل الإنقاذ الجزائري بالبكاء وأحدث ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما بدأ التكلم مع الطفل بعبارات أبويّة مؤثرة جدا، وخصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي أحدثها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وحدّثه قائلا: "بي بي، أيا وليدي، أيا عمري، أيا حبيبي، أعطيني يدك".

لحظة إنقاذ وإخراج طفل صغير من طرف فرق الإنقاذ في #تركيا. pic.twitter.com/5HOOo0hxf6 — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 8, 2023

هذا وقد أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الاثنين الماضي، بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.

وأفاد الإعلام الجزائري بأن الفريق يتكون من 89 عنصر حماية مدنية وأطباء وفريق تقني يصل مساء اليوم إلى تركيا.

المصدر: RT