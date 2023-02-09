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البنتاغون: الصين تنوي غزو تايوان وواشنطن قادرة على منع ذلك

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البنتاغون: الصين تنوي غزو تايوان وواشنطن قادرة على منع ذلك
AFP
البنتاغون
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أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، أن الصين تنوي غزو تايوان حتى نهاية العقد الجاري وأن واشنطن قادرة على منع ذلك.

وصرح إيلي راتنر خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن الولايات المتحدة يمكنها منع ذلك.

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وقال راتنر: "أعتقد أن لديهم نية.. لكنني أعتقد تماما أنه يمكننا الوصول إلى نهاية هذا العقد دون أن يرتكبوا عدوانا كبيرا على تايوان".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، صرح بأن النزاع الدائر في أوكرانيا قد يتكرر بذات السيناريو في آسيا بين الصين وتايوان.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، الأربعاء، إن "الصين تتابع باهتمام الدروس وهذا يؤثر على قراراتها.. وما يحدث اليوم في أوروبا قد يحدث غدا في آسيا".

وتابع قائلا إن "الصين تعزز قواتها المسلحة بشكل ملموس، بما في ذلك القدرات النووية دون أي شفافية.. وهي تحاول إحكام السيطرة على بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان".

المصدر: وكالات

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