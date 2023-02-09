لجنة التحقيق الروسية قد تحرك قضية إرهاب ضد بايدن وفريقه

أعلن نائب رئيس مجلس "الدوما" الروسي أن لجنة التحقيق الروسية قد تحرك دعوى جنائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه بتهمة الإرهاب، بعد أنباء ضلوعهم بتفجير أنابيب غاز السيل الشمالي.

وأكد نائب رئيس مجلس "الدوما" أوليغ موروزوف أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي تشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات الإرهابية على أنابيب "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

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وأضاف: "آمل أن تظهر مثل هذه اللجنة في الكونغرس الأمريكي".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال النائب في مجلس الدوما سلطان حمزاييف، إنه يجب دعوة الصحفي الأمريكي سيمور هيرش إلى المجلس لمناقشة نشره المزيد من التفصيل، في حين يمكن أن تستمر المناقشات في إطار اللجنة البرلمانية الروسية التي تحقّق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وكان هيرش قد ذكر في تحقيق صحفي أن الرئيس بايدن وجّه بتخريب "السيل الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من مناقشات سريّة مع فريق الأمن القومي.

المصدر: نوفوستي