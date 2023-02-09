طهران: مستعدون لإرسال طواقم إغاثية ومساعدات فورية إلى إدلب

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية فورية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك، ناقش فيه الجانبان الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بأوضاع تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.

وفي إشارة إلى الوضع الإنساني في إدلب والعدد الكبير من الضحايا والمنكوبين في تلك المنطقة، أكد عبد اللهيان أن "طهران مستعدة لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية فورية إلى إدلب"، وأنه من المتوقع أن يقوم الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإيراني بإرسال وتوزيع المساعدات إلى إدلب التي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.

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وقال عبد اللهيان إن إيران ومنذ وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا "اتخذت إجراءات مختلفة لمساعدة المنكوبين، من بينها إرسال فرق إنقاذ إلى كلا البلدين والإعلان عن الاستعداد لاستقبال الجرحى في المستشفيات الإيرانية".

ووصف وزير الخارجية الإيراني الوضع الإنساني في سوريا بأنه صعب، وأكد ضرورة اهتمام المحافل الدولية بالأوضاع الخاصة فيها، وأضاف: "إن وضع الشعب السوري تفاقم بسبب العقوبات والزلزال".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن سبولياريك أن "الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات مكثفة لتقييم أوضاع منكوبي الزلزال في سوريا، وبعد تقييمه للظروف الخاصة سيجري التنسيقات اللازمة بشان المقترحات القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكيفية تنفيذها".

المصدر: وكالة أنباء "فارس" الإيرانية