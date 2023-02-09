الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومقتل أكثر من 300 جندي خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما "ميغ-29" في دونيتسك والأخرى "سو-25" في خيرسون، وقتلت أكثر من 300 جندي للعدو على عدة محاور خلال يوم.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 30 جنديا ومدفعا من طراز M777 أمريكي الصنع على محور كوبيانسك، وأكثر من 110 جنود على محور كراسني ليمانسك.

وذكر التقرير أنه خلال العمليات الهجومية لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتمدير منظومة مدفعية M109 "Paladin" أمريكية الصنع ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، إضافة إلى 4 مستودعات للذخيرة المدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك قتل أكثر من 85 جنديا للعدو، وتم تدمير دبابة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" ومستودع ذخيرة.

وعلى محور خيرسون تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا-بي" وثلاثة مدافع هاون من العيار الثقيل و4 مستودعات للذخيرة.

وأصابت الضربات الروسية 83 وحدة مدفعية معادية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 116 منطقة.

وتم تدمير 11 طائرة بدون طيار و13 قذيفة من راجمات لصواريخ HIMARS

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 384 طائرة و206 مروحيات، و3057 طائرة بدون طيار، و403 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7798 دبابة ومدرعة أخرى، و1012 راجمة صواريخ، و4034 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8302 من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT