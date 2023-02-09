"مزيج من الغباء والوقاحة".. زاخاروفا تعلق على تصريحات رئيس وزراء بولندا

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لصحيفة Corriere della Sera بأنها "مزيج من الغباء والوقاحة".

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جاء ذلك وفق ما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث نقلت أولا ما قاله مورافيتسكي في المقابلة مع Corriere della Sera، حيث قال: "نحن نعتبر الحرب في أوكرانيا تهديدا وجوديا لبولندا ولكل أوروبا في المقام الأول. فإذا انتصرت روسيا، يمكننا تجاهل كل التحليلات الجيوسياسية. بولندا لم تختر مكانها على الخريطة، إلا أنها تتفهم تماما المسؤولية التي ينطوي عليها هذا الموقع. الانتصار على روسيا يحمل معنى وجوديا بولنديا وأوروبيا معا".

ثم طرحت زاخاروفا تساؤلا: "ما هي السمة الغالبة في هذه التصريحات: الغباء أم الوقاحة؟ أرى أن كلاهما جزء من كراهية شرسة. والكراهية الشرسة مدمرة للذات كما تعلمون. استمر في ذلك، مورافيتسكي، فغضبك سيدفع نحو هزيمتك".

المصدر: تليغرام