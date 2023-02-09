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أردوغان من غازي عنتاب: عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 14014 قتيلا و63794 مصابا

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

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أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى إحدى المناطق المتضررة من الزلزال
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستتعافى من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع، في وقت قصير.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله خلال تفقده مناطق متضررة من الزلزال في قضاء إسكندرون: "لا تقلقوا، سوف نتعافى من هذا في وقت قصير، تماما كما تعافينا سابقا من الزلازل في كل هذه الأماكن. بالطبع، أولئك الذين لقوا حتفهم باقون في قلوبنا، هم جزء منا".

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وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وحسب آخر المعلومات الرسمية، تقارب حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 13 ألف قتيل، إضافة إلى نحو 63 ألف مصاب. 

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

المصدر: الأناضول

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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)