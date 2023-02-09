صور من الفضاء لمدن تركية وسورية قبل وبعد الزلزال المدمر

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الأقمار الصناعية الجديدة من تركيا وسوريا، التقطت عقب الزلزال الذي ضرب البلدين فجر يوم الاثنين الماضي.

وتظهر الصور التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل في المناطق التي ضربها الزلزال. وإحدى تلك المناطق كان قهرمان مرعش التركية التي تضررت فيها أحياء كاملة.

New #satelliteimagery of the aftermath of the #earthquake in Islahiye and Nurdagi, #Turkey, was acquired yesterday showing collapsed buildings and temporary shelters.



📷 GeoEye-1 © Maxar collected by European Space Imaging pic.twitter.com/FLRuzoyP0g — European Space Imaging (@EUSPACEIMAGING) February 8, 2023

ونشرت شركتا "Planet" و"Maxar Technologies" المتخصصتان بالتقاط صور الأقمار الصناعية مشاهد عن الزلزال، وأكدتا أنهما تعملان بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لإخطارها عما يحصل على أرض الواقع، بتوثيق حجم الضرر وتوزيع الملاجئ وعمليات الإنقاذ.

This SkySat image captured today, Feb 7, 2023, shows major damage in central Kahramanmaraş, #Turkey in the aftermath of yesterday’s #earthquake. We'll continue to share updates on #satelliteimagery as it is collected. pic.twitter.com/lIp92HNljQ — Planet (@planet) February 7, 2023

ونشر موقع Disaster Charter صورا لمنطقة اللاذقية السورية المدمرة بشكل كبير بسبب الزلزال.

المصدر: RT