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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على بعد 44 كيلومترا من مدينة قهرمان مرعش بوسط تركيا

صور من الفضاء لمدن تركية وسورية قبل وبعد الزلزال المدمر

أخبار العالم

صور من الفضاء لمدن تركية وسورية قبل وبعد الزلزال المدمر
AFP
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الأقمار الصناعية الجديدة من تركيا وسوريا، التقطت عقب الزلزال الذي ضرب البلدين فجر يوم الاثنين الماضي.

وتظهر الصور التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل في المناطق التي ضربها الزلزال. وإحدى تلك المناطق كان قهرمان مرعش التركية التي تضررت فيها أحياء كاملة.

ونشرت شركتا "Planet" و"Maxar Technologies" المتخصصتان بالتقاط صور الأقمار الصناعية مشاهد عن الزلزال، وأكدتا أنهما تعملان بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لإخطارها عما يحصل على أرض الواقع، بتوثيق حجم الضرر وتوزيع الملاجئ وعمليات الإنقاذ.

ونشر موقع Disaster Charter صورا لمنطقة اللاذقية السورية المدمرة بشكل كبير بسبب الزلزال. 

صور من الفضاء لمدن تركية وسورية قبل وبعد الزلزال المدمر

المصدر: RT

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