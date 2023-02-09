قوات الإنقاذ الروسية تساعد على مدار الساعة في عمليات البحث بالمناطق المتضررة في سوريا وتركيا

تواصل قوات الطوارئ الروسية تقديم يد العون بعمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في سوريا وتركيا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة الآلاف.

ففي سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة تمكنت قوات الطوارئ الروسية من انتشال جثث 12 شخصا من تحت الأنقاض.

وفي تركيا قال ممثل خدمات الطوارئ، إنه تم انتشال جثث 15 شخصا من تحت الأنقاض خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا "خلال النهار، قام رجال الإنقاذ بانتشال 15 جثة من تحت الأنقاض، ويستمر العمل في مدينة هطاي، حيث من المرجح أن هناك مواطنون روس امرأة وطفلان تحت الأنقاض".

وكان زلزال قوي قد ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا فجر يوم الاثنين الماضي موقعا آلاف القتلى والمصابين ودمارا في البنية التحتية، كما طالت ارتداداته منطقة شرق المتوسط لتصل إلى سواحل إيطاليا.

المصدر: نوفوستي