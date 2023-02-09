كازاخستان ترسل مساعدات إنسانية إلى سوريا من خلال منظمة التعاون الإسلامي

أصدر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تعليمات لحكومته بإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

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جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة "أكوردا"، حيث أفادت الوكالة أن كازاخستان أرسلت مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا والمنطقة، إضافة إلى فرقتين من رجال الإنقاذ الذين بدأوا بالفعل في إزالة الأنقاض.

وقد ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة تركيا ليل الاثنين الماضي، تلته سلسلة من الهزات الارتدادية، من بينها زلزال بقوة 7.6 درجة، ما أدى إلى دمار وخسائر جسيمة في الجارة سوريا. وحتى الآن فقد تجاوز عدد الضحايا في عموم سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد حاجز 3500 قتيل وذلك في حصيلة غير نهائية.

المصدر: سبوتنيك