ستولتنبرغ: دول الناتو قدمت 120 مليار دولار لأوكرانيا.. وانتصار روسيا خطر على الحلف

كشف أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف قدمت فعليا لأوكرانيا مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية وأنواعا أخرى من المساعدات بقيمة 120 مليار دولار.

وصرّح ستولتنبرغ بذلك، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة واشنطن.

إقرأ المزيد

وأضاف: "قدّم حلفاء الناتو بالفعل 120 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية والمالية واللوجيستية وغيرها". مبينا أن "الولايات المتحدة تلعب - وهي دولة رئيسية في حلف الأطلسي - دورا لا غنى عنه في هذا الجهد".

هذا ورأى ستولتنبرغ أن روسيا "يُمكن أن تنهي الحرب اليوم ببساطة عن طريق سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية".

أوردف قائلا: "لكن للأسف لا نرى موسكو تستعد للسلام بل على العكس إنها تستعد لشن هجوم جديد"، على حد تعبيره، وخلص بذلك إلى أنه "لهذا السبب يتعيّن علينا توريد أسلحة لأوكرانيا ".

الجدير بالذكر أن ستولتنبرغ أعرب عن رأي مفاده أن انتصار روسيا "سيكون مأساة لأوكرانيا وسيكون خطيرا على حلف شمال الأطلسي برمته".

المصدر: تاس