مدفيديف مشيدا بخطاب ووترز في مجلس الأمن: "تألقي أيتها الألماسة المجنونة"

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روجر ووترز – المؤسس المشارك لفرقة Pink Floyd - هدم في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، جدار الأكاذيب الذي أقامه الغرب.

ونشر مدفيديف بيانا على حسابه في "تويتر"، باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن أعمال فرقة Pink Floyd، مبينا أنها أصدرت المجموعة في عام 1979 الألبوم The Wall وفي عام 1975 أغنية Shine On You Crazy Diamond.

وكتب مدفيديف: "في الأمم المتحدة، يقوم روجر ووترز بهدم "جدار" الأكاذيب الذي أقامه الغرب، تألقي أيتها الألماسة المجنونة!."

الجدير بالذكر أن ووترز قال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتبر العملية الروسية في أوكرانيا حصلت من دون استفزازات سابقة، مؤكدا إدانته للمحرضين.

هذا وقد دعا ووترز كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي