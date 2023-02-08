وفد وزاري لبناني يلتقي الأسد: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، وفدا وزارياً لبنانيا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن أعضاء الوفد نقلوا للرئيس الأسد تعازي وتضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سورية وشعبها، إثر الزلزال الذي تعرضت له.

وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تأتي لتقديم واجب العزاء والمساعدة، لأن اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل، وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة.

وبحسب "سانا"، فقد استعرض أعضاء الوفد للرئيس الأسد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، من أجل تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة، وأشاروا إلى استعداد لبنان لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سوريا من أي دولة أو جهة.

من جهته، أعرب الرئيس الأسد عن شكره للوفد على الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا، والتي تحقق آثارا فعلية على الأرض، وتترك أثرا معنويا لدى الشعب السوري، مشددا على أهمية التعاون بين لبنان وسوريا في جميع المجالات، انطلاقاً من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان، والمصالح المشتركة التي تجمعهما.

وضم الوفد اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل هكتور حجار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة والأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير قسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.

المصدر: "سانا"