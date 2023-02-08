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وزارة الطوارئ الروسية تسلم 35 طنا من المساعدات إلى إيران

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وزارة الطوارئ الروسية تسلم 35 طنا من المساعدات إلى إيران
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أرسلت وزارة الطوارئ الروسية 35 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إيران التي عانت من آثار زلزال وقع في 28 يناير الماضي.

وجاء في بيان خدمة الطوارئ: "أقلعت طائرة من طراز Il-76 تابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا من مطار جوكوفسكي لإيصال مساعدات إنسانية إلى جمهورية إيران الإسلامية. بتوجيه من الحكومة الروسية، سيتم تسليم شحنة إنسانية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا. وكل ما هو ضروري لتوفير الأولويات اللازمة لدعم المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع يوم 28 يناير في شمال غرب البلاد".

وأضافت وزارة الطوارئ أن الشحنة تشمل السكر والدقيق والزيت النباتي والخيام والبطانيات ومواقد وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وبلغت قوة الزلزال 5.9 درجة. وكان مركز الكارثة يقع على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خوي حيث يعيش 175 ألف نسمة وبعمق 43 كم.

وبحسب محافظ إقليم أذربيجان الغربية محمد صادق معتمدان، فقد بلغ عدد الضحايا 117 1. 

المصدر: تاس

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