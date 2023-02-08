أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

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وأكد أردوغان في كلمة له، اليوم الأربعاء، من منطقة كهرمان مرعش، وهي مركز الزلزال الكبير، على إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا.

وقال: "فليطمئن مواطنونا إذ لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء. مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال كهرمان مرعش".

وأضاف: "حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ "فاد".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وبلغ عدد المباني المهدمة في 10 ولايات تركية 6444 مبنى.

المصدر: الأناضول