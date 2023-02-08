 
مباشر
عاجل
إعلام سوري: هزة أرضية ارتدادية تضرب مدينة حلب

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

أخبار العالم

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!
AP
تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uppf

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن منح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا

وأكد أردوغان في كلمة له، اليوم الأربعاء، من منطقة كهرمان مرعش، وهي مركز الزلزال الكبير، على إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا.

وقال: "فليطمئن مواطنونا إذ لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء. مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال كهرمان مرعش".

وأضاف: "حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ "فاد".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وبلغ عدد المباني المهدمة في 10 ولايات تركية 6444 مبنى.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث