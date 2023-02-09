كييف تزيل النصب التذكاري للطيار السوفيتي فاليري شكالوف

أزالت السلطات الأوكرانية النصب التذكاري للطيار السوفيتي فاليري تشكالوف في كييف، حسبما أفادت به صحيفة Strana.ua. الإلكترونية الأوكرانية.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أن تفكيك النصب التذكاري للطيار البطل فاليري شكالوف قد بدأ في كييف.

يذكر أن تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع بدأ في أوكرانيا عام 2015 بعد تبني البرلمان الوكراني لقانون إلغاء الشيوعية في البلاد، وفي الآونة الأخيرة لم تبدأ السلطات الأوكرانية في محاربة التاريخ السوفيتي فحسب بل ومحاربة كل ما له علاقة بروسيا.

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وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أعلن في وقت سابق أن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة عدوانية رامية إلى إلغاء كل ما له علاقة بروسيا.

يذكر أن فاليري تشكالوف (1904 – 1938) هو بطل الاتحاد السوفيتي وطيار اختبار الطائرات الذي حقق لأول مرة في التاريخ رحلة جوية من الاتحاد السوفيتي عبر القطب الشمالي. ولقي قاليري تشكالوف مصرعه في 15 ديسمبر عام 1938 جراء تحقيقه للتحليق الاختباري على متن طائرة "إي - 180" في ضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي