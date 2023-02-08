رئيس "هيئة التفاوض السورية": تركيا سمحت بدخول المساعدات إلى شمالي سوريا من ثلاثة معابر

قال رئيس "هيئة التفاوض السورية"، بدر جاموس، إن تركيا سمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمالي سوريا من ثلاثة معابر حدودية.

وأضاف جاموس في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "بعد التواصل المستمر مع الحكومة التركية، تم السماح بإدخال المساعدات من معبر باب السلامة والراعي، بالإضافة إلى باب الهوى المدخل الرئيسي".

وطالب الدول والمنظمات الدولية بـ "التحرك العاجل والفوري، لنجدة أهلنا المنكوبين في ريفي إدلب وحلب".

بعد التواصل المستمر مع الحكومة التركية تم السماح بإدخال المساعدات من معبر باب السلامة والراعي بالإضافة لباب الهوى المدخل الرئيسي, نطالب الدول والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل والفوري لنجدة أهلنا المنكوبين في ريفي إدلب وحلب.#زلزال_سوريا — د بدر جاموس Dr Bader Jamous (@JamousBader) February 8, 2023

وأعلن ما يسمى بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا (مناطق سيطرة فصائل المعارضة) لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

المصدر: RT