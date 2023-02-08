الجنود الروس يشاركون في عمليات البحث وإزالة الأنقاض وتقديم المعونات على مدار الساعة في سوريا

تواصل القوات وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بمختلف المحافظات السورية على مدار الساعة تقديم المساعدة والمشاركة بعمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض وتقديم المعونات للمتضررين.

ويساهم جنود روس في تقديم المساعدة على مدار الساعة للسكان المتضررين من الزلزال في محافظة حلب، أكثر المحافظات تضررا من الزلزال، حيث أحضر الجنود الروس طرودا غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية للمتضررين والناجين في مراكز الإيواء العديدة في مناطق متفرقة في محافظة حلب.

وأنقذت الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ليل الأربعاء، في مدينة حلب، رجلا من تحت الأنقاض بقي ساعات طوال تحت الأنقاض.

وفي سياق عمليات الإنقاذ بمشاركة عسكريين من القوات الروسية، تمت إزالة عدد من الأنقاض وإنقاذ 42 شخصا من تحت الأنقاض، ونقل 57 جثة، وتقديم المساعدة الطبية إلى 194 شخصا.

كما تم فتح عدة مراكز لتبرعات الدم بمافيها تبرعات من قبل القوات الروسية في أربعة مواقع، حلب، حماه، جبلة، سطامو.

وكان وزير الدفاع الروسية سيرغي شويغو قد وجه قائد تجمع القوات الروسية في سوريا لتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المتضررة.

وفي إطار المساعدة التي يقدمها المركز الروسي للمصالحة في حميميم، تم نشر نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية في مدن حلب وحماة واللاذقية وجبلة وقرى سطامو وبستان الباشا.

كما تم تشكيل 10 مفارز من العسكريين الروس، والتي بدأت في القيام بمهام إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا وتقديم المساعدة الطبية في أكثر المناطق التي تعرضت للدمار.

وشارك في العمل أكثر من 300 جندي و 60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.

كما تم تشكيل مجموعة متنقلة من الأطباء العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية وهي على استعداد دائم لتقديم المساعدة، وتم نشر أربع نقاط للتبرع بالدم، بالإضافة إلى مقر عملياتي مشترك لتنسيق أعمال القوات والوسائل المعنية في تقديم المساعدة للجانب السوري.

المصدر: RT