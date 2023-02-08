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مجلس الشيوخ الأمريكي يعرب عن قلقه بشأن إمكانية وصول المطورين الروس إلى بيانات "فيسبوك"

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرب عن قلقه بشأن إمكانية وصول المطورين الروس إلى بيانات
Globallookpress West Coast Surfermoodboard
صورة أرشيفية
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أرسل عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي خطابا إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ يتساءلان فيه عن وصول مطورين من روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية.

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جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، والتي أفادت بأن عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وورنر وماركو روبيو عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري أشارا إلى أن "مئات الآلاف من المطورين" من دول "عالية الخطورة" لديهم إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات السرية لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق ببيانات الملف الشخصي والصور والرسائل الخاصة.

ويرى وورنر وروبيو أن مطورين من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين (90 ألفا في الصين) "لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين، على الرغم من حقيقة أن (فيسبوك) لا يعمل في الصين".

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

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