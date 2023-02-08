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تايوان تختبر صاروخا مجنحا يبلغ مداه نحو 1.2 ألف كلم

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تايوان تختبر صاروخا مجنحا يبلغ مداه نحو 1.2 ألف كلم
Globallookpress Li Youzhi/Xinhua
صورة من الأرشيف
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أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن تايوان أجرت اختبارا لصاروخ مجنح، يصل مداه إلى 1.2 ألف كيلومتر، ما يجعله قادرا على ضرب أراضي البر الصيني الرئيسي.

ويشار إلى أن اختبار صاروخ Hsiung Feng من نوع "أرض – أرض" أجراه معهد تشونغ شان للعلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء.

وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة "جيوبينغ" بمقاطعة بينغتونغ بجنوب الجزيرة.

وتشير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أن الصاروخ قادر على الوصول إلى بعض المدن الصينية الكبرى مثل ووهان وتشينغداو.

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وحسب الصحيفة، فإنه كان من المقرر إجراء ما لا يقل عن 6 تجارب صاروخية في أواخر العام الماضي، ولكن تم إلغاؤها بسبب ظروف الطقس غير المناسبة، أو على خلفية تدريبات الجيش الصيني باقرب من سواحل تايوان.

وأصبحت التجربة الصاروخية التي جرت الثلاثاء هي الأولى من نوعها في هذا العام. ومن المتوقع أن تجري 4 تجارب أخرى هذا الشهر.

المصدر: "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"

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